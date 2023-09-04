Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Band Gigi Galang Dana untuk Krunya yang Masuk ICU

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |00:30 WIB
Band Gigi Galang Dana untuk Krunya yang Masuk ICU
Kru Gigi Band masuk ICU (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Band Gigi datang dengan kabar kurang menyenangkan. Salah satu tim produksi mereka bernama Muchtar RB alias RB tengah sakit dan harus dilarikan ke ICU.

Hal ini juga disampaikan oleh gitaris DeadSquad, Stevie Item. Selaku rekan sejawat, Stevie mengaku ikut simpati sehingga turut menyebarluaskan pesan Armand Maulana cs dalam menggalang dana untuk RB.

Band Gigi Galang Dana untuk Krunya yang Masuk ICU

"Guys mohon perhatiannya sejenak dan juga bantuannya untuk seorang sahabat dari team produksi band GIGI," tulis Stevie Item dikutip dari Instagram @stevi.item, Senin (4/9/2023).

Halaman:
1 2
