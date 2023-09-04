Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ramai Dijodohkan, Randy Martin Puji Sifat Natasha Wilona

Selvianus , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |22:43 WIB
Ramai Dijodohkan, Randy Martin Puji Sifat Natasha Wilona
Randy Martin. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktor Randy Martin belakangan ini dijodoh-jodohkan dengan Natasha Wilona oleh netizen. Perjodohan ini ramai diperbincangkan ketika mereka menghadiri acara tunangan Gritte Agatha dan Arif Hidayat.

Menanggapi perjodohan ini, Randy mengaku tak masalah. Tetapi dia menegaskan hubungannya dengan Natasha adalah sahabat sejak kecil.

"Mungkin karena persahabatan kita, banyak sih warganet yang menjodoh-jodohkan. Saya tidak masalah sama sekali," jelas Randy Martin saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Randy menilai sosok Natasha Wilona merupakan perempuan yang baik. Tetapi lagi-lagi, bintang film horor Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis ini, memastikan kalau hubungannya tidak lebih dari teman.

