Melaney Ricardo Puji Sikap Maxime Bouttier Ke Sahabat Luna Maya

JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo terang-terangan menyebut sahabatnya, Luna Maya sudah tidak jomblo lagi. Adapun kekasih sang aktris Maxime Bouttier yang selama ini memang sudah dekat.

Sebagai sahabat, Melaney Ricardo mengungkapkan sosok Maxime Bouttier. Awalnya Melaney Ricardo mengaku tidak kenal dengan pria 30 tahun tersebut.

“Aku tadi enggak kenal ya maksudnya cuma tahu doang, aku kenal dari Luna," ungkap Melaney Ricardo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Setelah mengenal, Melaney Ricardo menyebut bahwa sosok Maxime Bouttier adalah pria yang menyenangkan dan bisa berbaur dengan teman-teman Luna Maya.

"Tapi menurut aku orangnya tuh sama teman-teman bisa masuk. Sama Ayu bisa masuk, bisa dekat, walaupun secara usia kita di atasnya dia," jelas Melaney Ricardo.