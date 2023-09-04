Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Billy Syahputra Harus Vakum Main Bola Setahun karena Cedera ACL

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |21:30 WIB
Billy Syahputra Harus Vakum Main Bola Setahun karena Cedera ACL
Billy Syahputra harus vakum main bola setahun. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengungkapkan kondisi terkini usai mengalami cedera ACL (Anterior Cruciate Ligament) atau lutut saat bermain sepak bola bersama Selebritis FC pada Juli 2023. Sampai saat ini, kakinya masih terasa ngilu.

"Aman sih, ya masih rasa ngilu-ngilu," ujar Billy Saputra di kawasan Tendean, Senin (4/9/2023).

Alhasil, adik mendiang Olga Syahputra itu harus berhenti melalukan olahraga berat, termasuk main bola selama satu tahun. Kini, Billy Saputra memilih olahraga yang lebih ringan

"Kalau untuk olahraga yang berat kemungkinan istirahat dulu lah selama satu tahun. Insya Allah setelah satu tahun membaik, kencengin otot," jelas Billy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173645/billy_syahputra_dan_vika_kolesnaya-RCQc_large.jpg
Istri Billy Syahputra Melahirkan Anak Pertama, Mak Vera: Ganteng kayak Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146162/billy_syahputra-y73T_large.jpg
Billy Syahputra Santai Tanggapi Isu Vika Kolesnaya Hamil Duluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146087/billy_syahputra-3zuo_large.jpg
Billy Syahputra Tanggapi Isu Nikah Siri dengan Vika Kolesnaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3145974/billy_syahputra-2hsX_large.jpg
Anwar BAB Sebut Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya sudah Nikah Siri di Belarus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141588/billy_syahputra-phnO_large.jpg
Billy Syahputra Buka Suara soal Isu Pengajian Jelang Menikah dengan Vika Kolesnaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129289/billy_syahputra-pzTI_large.jpg
Vika Kolesnaya Kenakan Gaun Rancangan Ivan Gunawan di Hari Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement