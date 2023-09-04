Billy Syahputra Harus Vakum Main Bola Setahun karena Cedera ACL

JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengungkapkan kondisi terkini usai mengalami cedera ACL (Anterior Cruciate Ligament) atau lutut saat bermain sepak bola bersama Selebritis FC pada Juli 2023. Sampai saat ini, kakinya masih terasa ngilu.

"Aman sih, ya masih rasa ngilu-ngilu," ujar Billy Saputra di kawasan Tendean, Senin (4/9/2023).

Alhasil, adik mendiang Olga Syahputra itu harus berhenti melalukan olahraga berat, termasuk main bola selama satu tahun. Kini, Billy Saputra memilih olahraga yang lebih ringan

"Kalau untuk olahraga yang berat kemungkinan istirahat dulu lah selama satu tahun. Insya Allah setelah satu tahun membaik, kencengin otot," jelas Billy.