Narji Cagur Nyaleg, Siap Hadapi Risiko Gagal di Pemilu 2024

JAKARTA - Pelawak Narji Cagur yang maju menjadi calon anggota legislatif (Caleg) 2024 siap jika harus menghadapi kekalahan. Dia menilai, hal ini bukan hanya sekedar pertandingan, melainkan soal kepercayaan.

"Itu konsekuensi, hidup ini kan bukan mau menang kalah, tapi dipercaya apa tidak, dan ini semua jalan hidup orang ini udah ada garis tangannya," kata Narji Cagur saat ditemui di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Meski begitu, pemilik nama asli Sunarji itu cukup optimis dalam menentukan langkah politiknya. Dia juga sangat percaya diri lantaran sering diminrai saran oleh masyarakat di kampung halama istrinya di Jawa Tengah.

"Jadi lebih yakin aja. Kalau nggak jadi juga ya emang bukan jalannya, kalau gagal jangan jadi gila," kata dia lagi.