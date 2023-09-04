Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Narji Cagur Nyaleg, Siap Hadapi Risiko Gagal di Pemilu 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:59 WIB
Narji Cagur Nyaleg, Siap Hadapi Risiko Gagal di Pemilu 2024
Narji siap hadapi risiko gagal di Pemilu 2024. (Foto: Instagram/@narji77)
A
A
A

JAKARTA - Pelawak Narji Cagur yang maju menjadi calon anggota legislatif (Caleg) 2024 siap jika harus menghadapi kekalahan. Dia menilai, hal ini bukan hanya sekedar pertandingan, melainkan soal kepercayaan.

"Itu konsekuensi, hidup ini kan bukan mau menang kalah, tapi dipercaya apa tidak, dan ini semua jalan hidup orang ini udah ada garis tangannya," kata Narji Cagur saat ditemui di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Meski begitu, pemilik nama asli Sunarji itu cukup optimis dalam menentukan langkah politiknya. Dia juga sangat percaya diri lantaran sering diminrai saran oleh masyarakat di kampung halama istrinya di Jawa Tengah.

"Jadi lebih yakin aja. Kalau nggak jadi juga ya emang bukan jalannya, kalau gagal jangan jadi gila," kata dia lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042331/narji_dan_istri-5ply_large.jpg
Viral Narji Berfoto Pakai Seragam TNI, Netizen: Tetap Lucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/33/2877768/narji-cagur-mantap-nyaleg-gegara-sering-dimintai-pendapat-oleh-masyarakat-di-kampung-istri-s5b80PBFXN.jpg
Narji Cagur Mantap Nyaleg Gegara Sering Dimintai Pendapat oleh Masyarakat di Kampung Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/33/2877441/narji-cagur-vakum-melawak-jika-terpilih-jadi-dpr-gue-fokus-k1jqlx2eq6.jpg
Narji Cagur Vakum Melawak Jika Terpilih Jadi DPR: Gue Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/33/2742739/suka-pakai-baju-nyeleneh-ke-kampus-denny-dan-wendy-dipilih-narji-masuk-cagur-WaIBOxKM1I.jpg
Suka Pakai Baju Nyeleneh ke Kampus, Denny dan Wendy Dipilih Narji Masuk Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/15/33/2668023/narji-angkat-bicara-soal-isu-konflik-dengan-wendy-cagur-kSR1agFHTH.jpg
Narji Angkat Bicara soal Isu Konflik dengan Wendy Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/14/33/2666936/kini-beda-manajemen-narji-kangen-manggung-bareng-cagur-AyGWVsd4Zu.jpg
Kini Beda Manajemen, Narji Kangen Manggung Bareng Cagur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement