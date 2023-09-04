Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Minat Tambah Momongan, Ingin Anak ke-3 Bershio Naga

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sudah dikaruniai dua orang putra yakni Rafathar dan Rayyanza. Meski begitu, keduanya tak menutup kemungkinan untuk menambah momongan.

Kepada Wendi Cagur, Raffi blakblakan mengutarakan keinginannya itu. Tapi, untuk anak ketiga ini, Nagita Slavina ternyata punya keinginan khusus. Ya, Nagita mau memiliki anak dengan shio yang sama dengannya.

"Bini gue nih percaya sama shio-shio an," kata Raffi Ahmad, dikutip dari YouTube WOY! Senin (4/9/2023).

Menurut Raffi, Nagita Slavina adalah pemilik shio naga. Alhasil, dia berharap anak ketiganya juga bershio serupa. Mengingat, beberapa bulan lagi merupakan tahun dengan shio tersebut.

"Dia itu shio nya naga, jadi tahun depan, lewat Januari masuk ke shio naga. dia tuh pengen ada anak yang shionya sama ama dia," lanjutnya.