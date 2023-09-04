Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Minat Tambah Momongan, Ingin Anak ke-3 Bershio Naga

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:30 WIB
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Minat Tambah Momongan, Ingin Anak ke-3 Bershio Naga
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina minat tambah momongan. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sudah dikaruniai dua orang putra yakni Rafathar dan Rayyanza. Meski begitu, keduanya tak menutup kemungkinan untuk menambah momongan.

Kepada Wendi Cagur, Raffi blakblakan mengutarakan keinginannya itu. Tapi, untuk anak ketiga ini, Nagita Slavina ternyata punya keinginan khusus. Ya, Nagita mau memiliki anak dengan shio yang sama dengannya.

"Bini gue nih percaya sama shio-shio an," kata Raffi Ahmad, dikutip dari YouTube WOY! Senin (4/9/2023).

Menurut Raffi, Nagita Slavina adalah pemilik shio naga. Alhasil, dia berharap anak ketiganya juga bershio serupa. Mengingat, beberapa bulan lagi merupakan tahun dengan shio tersebut.

"Dia itu shio nya naga, jadi tahun depan, lewat Januari masuk ke shio naga. dia tuh pengen ada anak yang shionya sama ama dia," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825//ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686//sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620//ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593//ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190559//della_puspita-QKuJ_large.jpg
Della Puspita Terima Digugat Cerai Suami: Sudah Cukup Saya Berjuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190520//lisa_mariana-uA03_large.jpg
Lisa Mariana Minta Maaf pada Atalia Praratya, Isyaratkan Ada Wanita Lain di Sekitar RK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement