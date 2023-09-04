Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Hamil Anak Kedua, Atta Halilintar: Insya Allah Lahiran Awal November

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |03:30 WIB
Aurel Hermansyah Hamil Anak Kedua, Atta Halilintar: Insya Allah Lahiran Awal November
Aurel Hermansyah diprediksi melahirkan awal November (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat ini tengah menantikan calon anak kedua mereka. Menariknya, Aurel dan Atta akan kembali dikaruniai seorang anak perempuan, sama seperti buah hatinya yang pertama, Ameena Hanna Nur Atta.

Berdasarkan Hari Perkiraan Lahir atau yang dikenal dengan istilah HPL, Atta menyebut jika sang istri akan melahirkan buah hatinya jelang akhir tahun 2023. Tepatnya pada November 2023 mendatang.

"Insya Allah lahiran awal November," ujar Atta Halilintar saat ditemui baru-baru ini.

Tentunya tidak ada hal lain selain rasa syukur luar biasa, lantaran Aurel dan calon anaknya kini berada dalam keadaan sehat.

Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, dan Ameena

Sementara itu, sulung 11 bersaudara ini masih belum bisa memastikan apakah nantinya kakak dari Azriel itu akan melahirkan normal atau caesar seperti sebelumnya. Sebab, hal tersebut hanya bisa diputuskan oleh dokter kandungan serta Aurel, selaku ibu yang akan melahirkan.

1 2
