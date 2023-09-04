Ari Wibowo Pasrah Dituding Inge Anugrah Suka ke Kelab Malam

JAKARTA - Proses perceraian antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah hingga saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tengah proses tersebut, Inge sempat mengatakan bahwa Ari Wibowo kerap pergi ke kelab malam.

Terkait hal tersebut, Ari Wibowo pasrah dan menanggapinya dengan bijaksana.

"Namanya orang mau berpisah mau menjelek-jelekan, mau alasan ini itu ya terserah aja," ujar Ari Wibowo, baru-baru ini.

Adik Ira Wibowo itu tidak ingin banyak bicara dan berujung menjelekkan Inge Anugrah. Sebab bagaimanapun juga Inge adalah ibu dari anak-anaknya.

"Kalau dari saya, saya tidak mau menjelekkan tetep bagaimanapun saya menghormati dia sebagai ibu dari anak-anak saya," ungkap Ari Wibowo.

Alih-alih sembarangan berbicara, Ari Wibowo hanya ingin mengikuti hasil persidangan saja. Oleh karena itu, bapak dua anak ini tidak ingin menggiring opini negatif terkait dengan istrinya.

"Sebentar lagi jadi mantan istri dan saya tidak mau banyak bicara biar semua itu nanti di pengadilan aja, hakim aja yang memutuskan," jelas Ari Wibowo.