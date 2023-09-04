Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Brian Prasetyoadi Hadapi Banyak Tantangan usai Hengkang dari Jikustik

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |17:30 WIB
Brian Prasetyoadi Hadapi Banyak Tantangan usai Hengkang dari Jikustik
Brian Prasetyoadi. (Foto: MK Records)
A
A
A

JAKARTA - Sejak Februari 2023, Brian Prasetyoadi resmi mengundurkan diri dari grup band Jikustik. Ini menjadi penanda awal kariernya sebagai penyanyi solo.

Jiwa musisi Brian Prasetyoadi tak langsung luntur begitu saja dengan menghasilkan karya baru. Tak bisa dipungkiri, ada perbedaan yang dirasakan ketika menjadi solois dibanding masih bernaung dalam band.

Kepada Okezone, Brian mengaku hal ini tidak lantas menjadi ketakutannya. Hanya saja, dia membenarkan merasa selalu ada tantangan baru.

"Kalau ketakutan sih gak ada, ini benar benar baru. nah ketakutan itu gak ada, tapi pasti akan selalu ada tantangan jadi gimana ada problem a, harus diselesaikan, kemudian problem b diselesaikan juga," kata Brian Prasetyoadi, di Gedung Sindo, Senin (4/9/2023).

Brian kemudian memberikan contoh ketika sedang melakukan promosi single baru. Jika biasanya ada pembagian jawaban, kini Brian harus menjawab semua poinnya seorang diri.

Halaman:
1 2
