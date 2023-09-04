Termasuk Wulan Guritno, Ini Daftar 26 Artis yang Diduga Promosikan Judi Online

JAKARTA - Kasus judi online yang melibatkan sejumlah nama Indonesia tengah marak diperbincangkan. Sebanyak 26 artis dan komedian diduga ikut mempromosikan situs judi online melalui media sosial mereka.

Sebelumnya, nama Wulan Guritno menjadi sorotan usai diduga ikut mempromosikan situs judi online bernama Sakti123.

Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, Muhammad Zainul Arifin, baru saja mengadukan nama baru dari kalangan artis ke penyidik Bareskrim Mabes Polri.

"Inisialnya pertama adalah Wulan Guritno WG, FP, DP, YL, kemudian DD, kemudian OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV, kemudian YY, CC, CH, IM, S, KO, HH, AL, JI, AT, terakhir ada ZG," kata Zainul Arifin, Senin (4/9/2023).

"Mungkin yang komedian ada S, kemudian ada DC. Penyanyi dangdut juga ada, penyanyi dangdut yang terakhir ZG sama AT, ya mungkin kawan-kawan udah tahu lah ya," sambungnya.