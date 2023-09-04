Waduh! Jenggot Master Limbad Terbakar saat Atraksi di Madiun

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Master Limbad. Ia mengalami musibah ketika sedang atraksi di sebuah acara di Madiun, Jawa Timur.

Hal ini diketahui dari cuplikan video di akun Instagram @lambe_turah. Terlihat Limbad tengah bertelanjang dada, bersiap memulai atraksinya.

Ia tampak meminum cairan dari sebuah botol untuk disemburkan ke arah tongkat api membara yang dipegang seseorang. Ketika Limbad menyemburkan cairan itu, api seketika menyambar ke jenggotnya.

Limbad tampak gerak cepat mengibaskan bagian yang terbakar agar apinya padam. Orang-orang yang mendampingi Limbad juga tampak ikut panik.