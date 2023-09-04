Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Ikram Rosadi, Anggota Pemuda Pancasila yang Kini Suami Larissa Chou

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:30 WIB
Mengenal Ikram Rosadi, Anggota Pemuda Pancasila yang Kini Suami Larissa Chou
Mengenal Ikram Rosadi, suami Larissa Chou. (Foto: Instagram/@ikram_rsd)
JAKARTA - Selebriti Larissa Chou kini resmi melepas status jandanya. Wanita mualaf ini menikah dengan seorang pengusaha bernama Ikram Rosadi.

Kabar pernikahan Larissa dan Ikram ini menghebohkan publik. Pasalnya, Larissa tak pernah mengumbar hubungan asmaranya pasca bercerai dengan sang mantan suami, Alvin Faiz.

Sosok Ikram Rosadi pun menjadi buah bibir netizen. Warganet penasaran siapa sosok Ikram Rosadi yang berhasil mencuri hati Larissa Chou.

Ikram Rosadi merupakan seorang lulusan dari jurusan Teknik Informatika dari Universitas Sangga Buana. Sosoknya juga cukup terkenal di dunia organisasi.

Ikram diketahui menjabat sebagai Wakil Sekretaris Ormas Pemuda Pancasila, yang merupakan sebuah organisasi paramiliter yang ada di Indonesia. Tak cuma di organisasi, sosoknya juga cukup aktif dan mulai merambah dunia politik.

