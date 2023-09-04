Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vokalis Thrashline, Ndaru Widodo Meninggal Dunia

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:11 WIB
Vokalis Thrashline, Ndaru Widodo Meninggal Dunia
Ndaru Widodo vokalis Thrasline meninggal dunia (Foto: Instagram/stanleytulung)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari dunia musik Tanah Air. Vokalis band metal Trashline, Ndaru Widodo telah meninggal dunia pada Minggu, 3 September 2023.

Kabar ini disampaikan pertama kali oleh Stanley Tulung melalui akun Instagramnya. Dalam postingan itu, Stanley mengunggah foto peti jenazah Ndaru Widodo yang sedang disemayamkan.

"RIP. Ndaru. Jenazah Ndaru akan diberangkatkan dari Rumah Duka St. Carolus sekitar jam 11 nanti menuju Pemakaman Umum Tanah Kusir Blok AI Blad 091 sekitar jam 12.00 untuk dimakamkan," tulis akun @stanleytulung, dikutip Senin, (4/9/2023).

Pada slide kedua, Stanley juga membagikan foto mengenai informasi detail kepergian sang vokalis metal tersebut.

Ndaru Widodo

Di foto itu tertera jika Ndraru Widowo meninggal dunia pada usia 48 tahun.

"Telah berpulang dengan damai, Minggu 3 September pada pukul 16.55 WIB di RSUP Fatmawati F. Nugrahanto Ndraru Widodo," demikian informasi yang diunggah dalam foto tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
