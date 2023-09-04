Pacaran dengan Neng Dessy, Saipul Jamil: Dia Pasang Badan Setiap Orang Lain Menjatuhkan Aku

JAKARTA - Pedangdut Saipul Jamil telah menjatuhkan hatinya pada sosok wanita independen bernama Neng Dessy. Kemesraan antara keduanya bahkan kerap ditampilkan melalui media sosial, mulai dari kejutan-kejutan romantis hingga kebersamaan mereka.

Neng Dessy sendiri diketahui memiliki profesi yang sama dengan Bang Ipul. Ya, Neng Dessy diketahui merupakan seorang penyanyi yang sempat merilis sedikitnya empat single di 2023 ini.

Tak hanya itu, Neng Dessy juga merupakan seorang pengusaha tajir dan juga produser lagu dangdut. Bahkan ia memiliki perusahaan rekaman sendiri bernama PT Millennium Record.

Saat ditanya soal perasaan cintanya pada Neng Dessy, Bang Ipul pun membantah jika dirinya menjalin hubungan dengan sang kekasih lantaran kekayaannya. Perhatian yang didapatkan mantan suami Dewi Perssik ini dari kekasihnya, membuat keduanya kian mesra dan menjalin hubungan cukup serius.

"Alhamdulillah aku senang sekarang bisa menjalani berhubungan dengan Bang Ipul, dia sosok yang sangat perhatian sama aku, saling mengisi satu sama lain," papar Neng Dessy.

"Aku juga sangat sayang dengan Neng Dessy, semua bukan karena Neng Dessy seorang pengusaha yang tajir ya, tapi dia sosok wanita hebat yang menerima aku apa adanya dan selalu pasang badan di setiap banyak orang yang menjatuhkan aku, aku merasa cinta dalam tulus dari Neng Dessy untukku," timpal Saipul Jamil.

Neng Dessy sendiri diketahui merupakan seorang single parent dengan dua anak. Meski begitu, Bang Ipul yang belum memiliki keturunan dari dua pernikahan sebelumnya mengaku sangat menyayangi anak-anak dari kekasihnya.

Menariknya, kedua anak Neng Dessy pun sangat menerima kehadiran Bang Ipul dalam kehidupan ibundanya. Bagi anak-anak Neng Dessy, kebahagiaan ibundanya adalah kebahagiaan mereka juga.

"Pokoknya bagi aku bersyukur terus dan semangat menjalani semua aktivitasku yang padat adalah kunci kebahagiaanku, dan punya pasangan seperti Bang Ipul itu juga bikin aku happy, soalnya Bang Ipul juga menerima kedua anakku sebagai anaknya dan memberikan kasih sayang juga buat anakku," jelas Neng Dessy.