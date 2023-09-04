Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resmi Menikah, Yusuf Anak Larissa Chou Punya Panggilan Baru untuk Ikram Rosadi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |10:15 WIB
Resmi Menikah, Yusuf Anak Larissa Chou Punya Panggilan Baru untuk Ikram Rosadi
Yusuf memiliki panggilan khusus untuk ayah sambungnya (Foto: Instagram/larissachou)
JAKARTA - Larissa Chou dan Ikram Rosadi resmi menjadi sepasang suami pada Minggu, 3 September 2023 kemarin. Acara pernikahannya digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat dari Larissa dan juga Ikram.

Selain resmi menjadi suami bagi Larissa, momen akad nikah mereka juga menjadikan Ikram Rosadi sebagai ayah sambung bagi Muhammad Yusuf Alvin Ramadhan.

Sebelum melangsungkan pernikahan, Larissa tentu telah mengenalkan Yusuf pada Ikram Rosadi. Pertemuan keduanya pun sangat mulus. Ikram berhasil mencuri hati Yusuf.

Larissa pun kerap membagikan momen kedekatan Yusuf dengan Ikram melalui akun pribadinya. Salah satunya saat Larissa terlihat berjalan bersama Yusuf dan Ikram.

Larissa Chou, Ikram Rosadi dan Yusuf

Ketiganya jalan sambil bergandengan tangan terlihat bak keluarga yang harmonis. Kala itu, Larissa menyampaikan jika Ikram akan memberikan kebahagiaan untuk Yusuf.

“Anak ku, mamah ijin membawa seseorang ya..Dia tidak akan mengambil kasih sayang yang tadinya penuh untuk mu, tapi sebaliknya dia akan menambahkan..,” tulis Larissa dalam kolom caption Instagram pribadinya @larissachou.

Ikram memang benar-benar berperan sebagai ayah yang baik hingga membuat Yusuf nyaman berada di sisinya sejak pertama bertemu. Tidak heran jika Yusuf memanggilnya dengan sebutan Om Baik.

Namun, kini panggilan tersebut telah berubah. Setelah resmi menikah dengan Larissa Chou, panggilan Yusuf ke Ikram menjadi Papa. Hal ini disampaikan langsung oleh Larissa.

“Selamat datang di hidup kami. Sekarang panggilan Om baik berubah menjadi “papah",” tulis Larissa Chou dalam caption unggahan Instagram terbarunya.

