5 Artis Indonesia Punya Rumah di Bekasi, Ada yang di Tengah Sawah

BEKASI - Deretan artis Indonesia punya rumah di Bekasi akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Bekasi menjadi salah satu kawasan berkembang yang berjarak selangkah dari Ibu Kota.

Dengan perkembangan tersebut, tak heran banyak selebriti yang melirik kota ini untuk dijadikan tempat tinggal. Lantas siapa saja artis Indonesia yang punya rumah di Bekasi? Berikut ulasan Okezone untuk Anda seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Minggu, 3 September 2023:

1. Zaskia Gotik





Pedangdut Zaskia Gotik memiliki rumah mewah bergaya modern minimalis dengan eksterior berwarna putih di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Interiornya dirancang dengan nuansa klasik dengan permainan wallpaper bernuansa emas dan putih. Di dalam rumah itu, Zaskia juga memiliki kolam renang untuk bersantai.

2. Iko Uwais & Audy Item





Artis Indonesia punya rumah di Bekasi selanjutnya adalah pasangan Iko Uwais dan Audy Item. Mereka menempati sebuah rumah mewah berlantai dua yang terletak di kawasan Residence Summarecon Bekasi. Hunian bergaya modern minimalis itu didominasi warna putih dengan taman yang rindang.

3. Siti Badriah

Pedangdut Siti Badriah memiliki beberapa properti sebelum menikah dengan Krisjiana Baharuddin, pada 2019. Selain rumah mewah di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur, dia juga membangun rumah sederhana di tengah sawah di Bekasi, Jawa Barat. Punya rumah di kelilingi sawah ternyata impian Siti Badriah sejak lama.