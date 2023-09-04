Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia Punya Rumah di Bekasi, Ada yang di Tengah Sawah

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:36 WIB
5 Artis Indonesia Punya Rumah di Bekasi, Ada yang di Tengah Sawah
Zaskia Gotik, Artis Indonesia punya rumah di Bekasi (Foto: Instagram/zaskia_gotix)
A
A
A

BEKASI - Deretan artis Indonesia punya rumah di Bekasi akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Bekasi menjadi salah satu kawasan berkembang yang berjarak selangkah dari Ibu Kota.

Dengan perkembangan tersebut, tak heran banyak selebriti yang melirik kota ini untuk dijadikan tempat tinggal. Lantas siapa saja artis Indonesia yang punya rumah di Bekasi? Berikut ulasan Okezone untuk Anda seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Minggu, 3 September 2023:


1. Zaskia Gotik

Zaskia Gotik

Pedangdut Zaskia Gotik memiliki rumah mewah bergaya modern minimalis dengan eksterior berwarna putih di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Interiornya dirancang dengan nuansa klasik dengan permainan wallpaper bernuansa emas dan putih. Di dalam rumah itu, Zaskia juga memiliki kolam renang untuk bersantai.

2. Iko Uwais & Audy Item

Iko Uwais dan Audy Item

Artis Indonesia punya rumah di Bekasi selanjutnya adalah pasangan Iko Uwais dan Audy Item. Mereka menempati sebuah rumah mewah berlantai dua yang terletak di kawasan Residence Summarecon Bekasi. Hunian bergaya modern minimalis itu didominasi warna putih dengan taman yang rindang.

3. Siti Badriah

Siti Badriah

Pedangdut Siti Badriah memiliki beberapa properti sebelum menikah dengan Krisjiana Baharuddin, pada 2019. Selain rumah mewah di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur, dia juga membangun rumah sederhana di tengah sawah di Bekasi, Jawa Barat. Punya rumah di kelilingi sawah ternyata impian Siti Badriah sejak lama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement