HOME CELEBRITY MUSIK

Sujud Syukur Aziz Hedra Lagu Somebodys Pleasure Tembus 100 Juta Pendengar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |01:26 WIB
Aziz Hedra bersyukur lagu Somebody's Pleasure tembus 100 juta pendengar (Foto: ist)
JAKARTA - Aziz Hedra mendapatkan debut manis di belantika musik Indonesia. Lewat lagu Somebody’s Pleasure, nama Aziz Hedra menarik perhatian skena musik Indonesia.

Bukan tanpa alasan, lagu Somebody’s Pleasure tercatat telah mencapai 100 Juta pendengar. Single perdana yang membawanya ke dalam blantika musik Indonesia dan membuat namanya dikenal oleh publik.

“Pertama aku mau mengucap Alhamdulillah. Aku bener-bener gak ada ekspektasi apa-apa, apalagi setelah kabar tentang Billboard Spotify New York kemarin. Seneng banget aja kalo lagu itu masih banyak yang dengerin,” ujar Aziz Hedra.

Lagu Somebody’s Pleasure, awalnya lagu tersebut masuk chart Viral Indonesia di Spotify di bulan Maret 2023. Lalu setelah populer di Indonesia, lagu ini juga mulai populer di Malaysia, dengan masuknya ke chart lagu Malaysia sejak awal April 2023.

Lagu Sombebody’s Pleasure berhasil menduduki Top 50 Indonesia di urutan ke-5 dan Top 50 Malaysia urutan ke-14. Kalau dilihat dari playlist featuring di Spotify sendiri, Aziz Hedra sudah berada di berbagai macam, seperti di ‘Lagi Viral’, lagu ini berada di urutan ke-6, ada juga di berbagai playlist.

Berada di berbagai macam playlist buatan Spotify juga sudah termasuk salah satu prestasi yang cukup mengesankan bagi penyanyi baru debut di akhir tahun 2022.

Menanggapi pencapaian ini, Aziz Hedra yang akrab dipanggil Azra merasa bersyukur dan ingin terus berkarya selagi ia mampu.

“Aku makin yakin kalo aku harus terus belajar meningkatkan performance aku dan tentunya selalu menyiapkan diri terutama mental untuk terus berkarya. Karena waktu terus berputar. Kalo kita ga serius, kesempatan bisa berlalu,” ujarnya.

