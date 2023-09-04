Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rieka Roslan Hanya Dapat Royalti Rp130 Ribu: Bagaimana Penulis Lagu Bisa Hidup?

Selvianus , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:00 WIB
Rieka Roslan Hanya Dapat Royalti Rp130 Ribu: Bagaimana Penulis Lagu Bisa Hidup?
Rieka Roslan hanya dapat royalti Rp130 ribu. (Foto: Instagram/@rieka.roslan)
JAKARTA - Musisi Rieka Roslan mengungkapkan keresahannya perihal royalti. Ia mempertanyakan besaran nominal yang diterima atas royalti performing live lagu-lagu ciptaannya selama setahun.

Rieka membagikan bukti royalti yang diterimanya melalui unggahan Instagram. Terungkap bahwa ia hanya menerima Rp130.449 dalam setahun.

“130.000?”kata Rieka Roslan melalui instastory diakun Instagram pribadinya, Senin (4/9/2023).

Rieka menuliskan beberapa judul lagu ciptaannya yang populer. Di antaranya adalah Cobalah Untuk Setia, sempat dipopulerkan oleh Krisdayanti, Oh Kasih, dan Ijinkan Aku Menyayangimu.

"Performing lagu-lagu yang aku ciptakan,”ucap Rieka Roslan lagi.

"Mungkin sudah gak ada yang bawain lagu : Cobalah untuk setia, Oh kasih, Ijinkan aku menyayangimu, Dahulu, Hanyalah dll dll,”jelas wanita berdarah Sunda ini.

Halaman:
1 2
