Rieka Roslan Hanya Dapat Royalti Rp130 Ribu: Bagaimana Penulis Lagu Bisa Hidup?

Rieka Roslan hanya dapat royalti Rp130 ribu. (Foto: Instagram/@rieka.roslan)

JAKARTA - Musisi Rieka Roslan mengungkapkan keresahannya perihal royalti. Ia mempertanyakan besaran nominal yang diterima atas royalti performing live lagu-lagu ciptaannya selama setahun.

Rieka membagikan bukti royalti yang diterimanya melalui unggahan Instagram. Terungkap bahwa ia hanya menerima Rp130.449 dalam setahun.

BACA JUGA: Rieka Roslan Tetap Larang The Groove Bawakan Lagu Ciptaannya Meski Ada Izin Tertulis

“130.000?”kata Rieka Roslan melalui instastory diakun Instagram pribadinya, Senin (4/9/2023).

Rieka menuliskan beberapa judul lagu ciptaannya yang populer. Di antaranya adalah Cobalah Untuk Setia, sempat dipopulerkan oleh Krisdayanti, Oh Kasih, dan Ijinkan Aku Menyayangimu.

"Performing lagu-lagu yang aku ciptakan,”ucap Rieka Roslan lagi.

"Mungkin sudah gak ada yang bawain lagu : Cobalah untuk setia, Oh kasih, Ijinkan aku menyayangimu, Dahulu, Hanyalah dll dll,”jelas wanita berdarah Sunda ini.