Rahmi Amalia Eks Idola Cilik Rilis Single Beri Jeda, Ungkapan Kesetiaan Pada Satu Cinta

JAKARTA - Eks Idola Cilik 2009, Rahmi Amalia, baru saja merilis single baru berjudul Beri Jeda. Dalam lagu ini, Rahmi mengungkapkan indahnya kesetiaan pada satu cinta.

Menurut Rahmi, rasa bosan dalam percintaan lumrah terjadi. Namun, hal tersebut tak serta merta menjadi alasan seseorang untuk mencari pasangan baru.

Beri Jeda juga mengingatkan pentingnya rehat ketika pasangan merasa bosan ketika menjalani hubungannya.

"Karena nggak semua ketika bosan sama hubungan yang dipunya, terus mencari orang lain untuk menutupi kebosanan," ujar Rahmi Amalia di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, belum lama ini.