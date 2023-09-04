Cek Tanggal Tukar Tiket Paket Bundling Vision+ dan Konser LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

Cek tanggal penukaran tiket paket bundling Tokepedia dan Vision+ untuk LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – LMAC MUSIC FORALL FEST akan digelar pada 8 dan 9 September 2023. Ajang tersebut akan dimeriahkan para idol K-Pop ternama, dari Taeyang, Apink, The Rose, dan Secret Number.

Festival musik yang digelar selama 2 hari itu juga akan dimeriahkan oleh sederet musisi Tanah Air, dari GIGI, Maliq n D'Essentials, Fourtwnty, Rizky Febian, Mahalini, Weird Genius, dan DJ Dipha Barus.

Bagi kamu yang ingin menonton pertunjukan ini dengan harga tiket lebih terjangkau, dapat membelinya melalui Tokopedia dengan promo bundling Vision+, seharga Rp275.000 dari harga normal Rp550.000.

Tiket paket bundling ini, bisa kamu dapatkan melalui Tokopedia, dari 28 Agustus hingga 6 September 2023. Dengan paket bundling ini, kamu bisa mendapatkan paket berlangganan Vision+ dengan konten live TV, live sports, dan ragam original series, selama 1 tahun.

Bagi kamu yang telah membeli paket tiket bundling ini akan mendapatkan kode voucher yang dapat diredeem melalui situs Vision+ melalui tautan berikut ini https://www.visionplus.id/payment/voucher.

Nah, untuk kamu yang ingin mengambil tiket fisik LMAC MUSIC FORALL FEST bisa menunjukkan nomor pembelian dari Tokopedia, memiliki status akun Vision+ aktif, dan sudah mengikuti akun Instagram @visionplusid.

Atau, kamu dapat menukarkan tiket di Walk in Center MNC Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 6 dan 7 September 2023, pukul 10.00–15.00 WIB.