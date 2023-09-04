Fiery Band Buat Penampilan Fariz RM di Synchronize Fest 2023 Terasa Seperti Era 80-an

JAKARTA - Penyanyi legendaris Fariz RM ikut tampil mengisi acara dalam Synchronize Fest 2023. Momen kemunculan pelantun Barcelona tersebut tentunya berhasil membawa nostalgia pada era lawas lewat 'Dekade Fariz RM 79-89'.

Tak sendiri, dalam penampilannya, pria 64 tahun ini turut menggandeng Fiery band di atas panggung. Bahkan penampilan Fiery featuring Fariz RM terlihat cukup terbilang luar biasa.

Rio Ricardo selaku keyboardis dari Fiery band yang juga bertindak sebagai music director mampu membuat penampilannya bersama Fariz RM di panggung megah Synchronize pun menjadi tidak sia-sia.

Lewat sentuhan tangan kreatif Fajar Adi Nugroho (bass), Yoiqball (drum), Rio Ricardo (keyboard), Yankjay (gitar), dan juga Nabil sebagai sound engineering membuat penampilan Fariz RM dan juga Neno Warisman di atas panggung mampu membuat audio system yang dinikmati benar-benar terasa seperti era 80-an. Terlebih, karakter sound dan equalizer terdengar begitu seimbang.

Kemampuan Fiery band mengeksekusi karakter konser era 80-an dengan rasa modern dan pastinya nyaman di telinga pendengarnya bahkan menuai pujian dari sang legenda, Fariz RM.

"Juara, kira-kira seperti itulah untuk band Fiery yang sukses mewujudkan sound nyaman yang pas banget dengan lagu yang kita nyanyikan," ucap Fariz RM setelah konser kepada awak media.

Pujian dari Fariz RM tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, lantaran musik yang diciptakan oleh Fiery, penampilannya kala berduet dengan Neno Warisman terdengar semakin megah dan mewah.