Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Filmonkish Kolaborasi dengan Vision+, Bagikan Potret Kenangan dengan Kamera Lucu di Content Showcase Parade

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:20 WIB
Filmonkish Kolaborasi dengan Vision+, Bagikan Potret Kenangan dengan Kamera Lucu di Content Showcase Parade
Kolaborasi Vision+ dan Filmonkish. (Foto: Filmonkish)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ bekerja sama dengan Filmonkish, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan produk elektronik kamera. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka event Vision+ x MNC Pictures presents: Content Showcase Parade pada 10 Agustus 2023.

Di momen yang spesial itu, Filmonkish memberikan dukungan produk sebanyak 101 camera dan 10 roll film yang dibagikan kepada para artis dan tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Filmonkish sendiri dikenal sebagai penyedia produk kamera yang unik, salah satunya kamera bernama Tokyo Cam Instant Camera. Selain berbentuk kucing yang menggemaskan, kamera ini juga menyediakan banyak fitur menarik.

Pengguna kamera dapat berfoto dan menikmati filter vintage sampai filter frame lucu yang sangat cocok untuk perempuan dan anak-anak. Fitur ini dapat mempercantik hasil foto dan menjadi sebuah dokumentasi yang tak akan terlupakan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement