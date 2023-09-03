Filmonkish Kolaborasi dengan Vision+, Bagikan Potret Kenangan dengan Kamera Lucu di Content Showcase Parade

JAKARTA – Vision+ bekerja sama dengan Filmonkish, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan produk elektronik kamera. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka event Vision+ x MNC Pictures presents: Content Showcase Parade pada 10 Agustus 2023.

Di momen yang spesial itu, Filmonkish memberikan dukungan produk sebanyak 101 camera dan 10 roll film yang dibagikan kepada para artis dan tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Filmonkish sendiri dikenal sebagai penyedia produk kamera yang unik, salah satunya kamera bernama Tokyo Cam Instant Camera. Selain berbentuk kucing yang menggemaskan, kamera ini juga menyediakan banyak fitur menarik.

Pengguna kamera dapat berfoto dan menikmati filter vintage sampai filter frame lucu yang sangat cocok untuk perempuan dan anak-anak. Fitur ini dapat mempercantik hasil foto dan menjadi sebuah dokumentasi yang tak akan terlupakan.