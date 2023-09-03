Episode 6 TV Love Cinema: Ketika Bobie Antonio Terjebak Friendzone

JAKARTA – Vision+ telah menayangkan episode terbaru original series TV Love Cinema. Anda bisa menyaksikan episode terbaru drama romantis berlatar Pulau Baliini melalui link ini.

Episode 6 berjudul Amadiketu bercerita tentang Lisa (Cathy Fakandi) dan Hari (Bobie Antonio) yang sudah bersahabat sejak SMA. Sebenarnya, Hari menyimpan rasa suka kepada Lisa dan selalu berusaha melindunginya.

Suatu hari, Lisa memperkenalkan kekasih barunya, Roland kepada sang sahabat. Namun Hari, merasa ada yang janggal dengan pria tersebut dan mengetahui rahasia yang disimpannya selama ini.

Hari kemudian berusaha keras untuk menyelamatkan Lisa dari acara pertunangannya dengan Roland. Kisah Hari dan Lisa bisa Anda tonton melalui Vision+, di mana episode 1 dan 2 dapat ditonton secara gratis.

Sementara episode lengkap TV Love Cinema bisa ditonton dengan berlangganan Vision+ dan Vision+ TV. Aplikasi ini bisa didapatkan dengan mengunduhnya melalui Play Store dan App Store di sini atau lewat www.visionplus.id.

Informasi terkini tentang Vision+ bisa diikuti melalui akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.

(SIS)