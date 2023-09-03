Road to Kilau Raya Madiun Sukses Digelar, Goyang Puluhan Ribu Penonton

JAKARTA - Road to Kilau Raya (RTKR) di Madiun sukses digelar. Acara yang dilaksanakan di Alun-alun Reksogati pada 2 September 2023 dimeriahkan oleh deretan artis ternama Tanah Air.

Rangkaian pesta rakyat berbalut konser musik ini dimulai sejak pagi hingga larut malam. Meski demikian, ribuan warga yang hadir terlihat antusias dan gembira.

“Pertama, kami berterima kasih kepada bapak bupati dan jajarannya atas kerja sama yang terjalin untuk kedua kalinya di Kab. Madiun hingga acara ini bisa berlangsung kondusif dan lancar” ungkap Tantan Sumartana selaku Managing Director MNCTV.

Road to Kilau Raya kerap mengusung kebudayaan daerah agar dapat disaksikan oleh penonton setia MNCTV. Seperti marching band, batik lokal khas Madiun, tarian daerah, aksi pencak silat dan masih banyak aksi-aksi kirab budaya lainnya.

Deretan artis yang hadir menghibur antara lain Inul Daratista, Matta band, Happy Asmara, Jihan Audy, Dara Ayu, Dara Fu, Dike Sabrina, Wahidarjo, Wandra, Mala Agatha, Nayunda, Kiky Primadona, Fara Ambyar, Icha Christy, Nabila Gomez, David Chandra, dan aksi menegangkan dari Limbad.

“Terima kasih warga Madiun, antusiasnya luar biasa untuk kedua kalinya kami datang dan menghibur. Semua mau bernyanyi dan berjoget bersama hingga acara berkahir,” ujar Happy Asmara sebagai salah satu pengisi acara.

