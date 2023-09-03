Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Bahas Kemungkinan Nikah Lagi, Ingin Calon Istri yang Kuat Mental

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:00 WIB
Sule ingin calon istri yang kuat mental. (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)
JAKARTA - Setelah bercerai dari Nathalie Holscher, komedian Sule belum memiliki pengganti. Namun, ia tidak menutup kemungkinan akan kembali menikah dengan pujaan hatinya kelak. 

"Kalau mau nikah ya pasti lah, tapi untuk saat ini  belum dulu lah. Kasih kesepakatan ke anak dulu," ujar Sule dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (3/9/2023). 

Dalam kesempatan yang sama, bapak 5 anak ini menjelaskan soal kriteria perempuan yang akan jadi pendampingnya. Sule ingin memiliki istri yang bisa menjaga diri dan nurut apa kata suami.

"Ya yang terpenting dia tahu marwahnya sebagai seorang istri apapun yang dikatakan oleh pemimpin dia manut," jelas Sule.

"Dan kita pun sebagai laki-laki tidak mengekang apapun yang mau dia lakukan," tambahnya.

