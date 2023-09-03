Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Wibowo Rayakan Ulang Tahun Mertua Meski Tengah Proses Cerai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |19:10 WIB
Ari Wibowo Rayakan Ulang Tahun Mertua Meski Tengah Proses Cerai
Ari Wibowo rayakan ulang tahun mertua. (Foto: Instagram/@ariwibowo_official)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ari Wibowo belum lama ini ikut merayakan ulang tahun ayah mertuanya. Ia masih akrab dengan keluarga sang istri, Inge Anugerah

Padahal, saat ini Ari Wibowo dan Inge Anugerah tengah proses bercerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun itu semua tidak menjadi hambatan untuk Ari.

"Iya, memang saya masih dekat sama mertua. Dan bagi saya memang saya tetap panggi mama, papa," kata Ari Wibowo saat ditemui kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2023). 

Ari juga merasa bahwa harus tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga Inge Anugrah, karena Ari begitu menghormati ayah dan ibunya Inge. 

"Karena bagaimanapun juga sudah hubungan keluarga dengan cucu. Saya tetap menghormati mereka," ucap Ari Wibowo.

Halaman:
1 2
