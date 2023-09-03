Larissa Chou Lepas Status Janda, Resmi Dinikahi Ikram Rosadi

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Larissa Chou. Mantan istri Alvin Faiz ini akhirnya resmi melepas status jandanya setelah dinikahi Ikram Rosadi.

Momen akad nikah Larissa dan Ikram ini beredar di media sosial. Terlihat, Ikram Rosadi yang mengenakan baju putih tengah melakukan ijab kabul.

Terungkap bahwa mahar yang diberikan untuk menikahi Larissa adalah senilai RpRp20.230.000. Ikram begitu mantap mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas di depan ayah Larissa.

BACA JUGA: Larissa Chou Yakin Alvin Faiz Tak Terlibat soal Berita Hoax

"Saya terima nikah dan kawinnya Larissa Gunawan binti bapak Rudi Gunawan dengan mas kawin tersebut tunai," ucap Ikram Rosadi, dikutip dari akun @lambe_turah, Minggu (3/9/2023).

Setelah itu, hadirin dalam acara akad nikah itu kompak mengucapkan kata sah. Pertanda Ikram dan Larissa resmi berstatus sebagai suami istri.