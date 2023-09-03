Thariq Halilintar Jawab Isu Pacaran dengan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Thariq Halilintar digosipkan menjalin asmara dengan Aaliyah Massaid setelah hubungan asmaranya dengan Fuji Utami kandas. Kabar asmara itu semakin berembus kencang ketika keduanya terlihat berada di sebuah acara bersamaan.

Melihat adanya gosip tersebut, Thariq Halilintar menegaskan bahwa hubungannya dengan Aaliyah Massaid hanya sebatas sahabat dekat.

"Teman-teman kalau kenalan udah lama banget dan ya kami cuma sahabat," kata Thariq Halilintar dikutip di Kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (3/9/2023).

Meski begitu, saat ditanya soal sosok Aaliyah Massaid, Thariq menyebut bahwa sosok putri Reza Artamevia memiliki kepribadian baik. Tapi ia enggan menjelaskan secara detail.