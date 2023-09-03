Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Jawab Isu Pacaran dengan Aaliyah Massaid

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:00 WIB
Thariq Halilintar Jawab Isu Pacaran dengan Aaliyah Massaid
Thariq Halilintar jawab isu pacaran dengan Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram/@thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar digosipkan menjalin asmara dengan Aaliyah Massaid setelah hubungan asmaranya dengan Fuji Utami kandas. Kabar asmara itu semakin berembus kencang ketika keduanya terlihat berada di sebuah acara bersamaan.

Melihat adanya gosip tersebut, Thariq Halilintar menegaskan bahwa hubungannya dengan Aaliyah Massaid hanya sebatas sahabat dekat.

"Teman-teman kalau kenalan udah lama banget dan ya kami cuma sahabat," kata Thariq Halilintar dikutip di Kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (3/9/2023).

Meski begitu, saat ditanya soal sosok Aaliyah Massaid, Thariq menyebut bahwa sosok putri Reza Artamevia memiliki kepribadian baik. Tapi ia enggan menjelaskan secara detail.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement