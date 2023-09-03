Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher sedang Kasmaran, Sule: Jangan Sampai Terjadi Hal-hal yang Tidak Baik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |15:00 WIB
Nathalie Holscher sedang Kasmaran, Sule: Jangan Sampai Terjadi Hal-hal yang Tidak Baik
Sule memperingatkan Nathalie Holscher yang sedang kasmaran. (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Sule ikut bahagia melihat mantan istri, Nathalie Holscher kini sudah menemukan pasangan. Kini, sang arti menjalin asmara dengan TikToker Ilham Yogi.

Bahkan, Sule juga turut mendoakan yang terbaik untuk hubungan Nathalie Holscher dan Ilham Yogi.

"Aku doakan yang terbaik untuk Nathalie, semoga ini bener-bener tambatan hatinya,” kata Sule dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (3/9/2023).

Kendati begitu, Sule mewanti-wanti agar Nathalie Holscher tetap menjaga baik anak mereka, Adzam yang masih kecil.

"Apalagi ada Adzam, saya menitipkan Adzam sama dia gitu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik,” imbuh Sule.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement