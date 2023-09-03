Nathalie Holscher sedang Kasmaran, Sule: Jangan Sampai Terjadi Hal-hal yang Tidak Baik

JAKARTA - Komedian Sule ikut bahagia melihat mantan istri, Nathalie Holscher kini sudah menemukan pasangan. Kini, sang arti menjalin asmara dengan TikToker Ilham Yogi.

Bahkan, Sule juga turut mendoakan yang terbaik untuk hubungan Nathalie Holscher dan Ilham Yogi.

"Aku doakan yang terbaik untuk Nathalie, semoga ini bener-bener tambatan hatinya,” kata Sule dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (3/9/2023).

Kendati begitu, Sule mewanti-wanti agar Nathalie Holscher tetap menjaga baik anak mereka, Adzam yang masih kecil.

"Apalagi ada Adzam, saya menitipkan Adzam sama dia gitu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik,” imbuh Sule.