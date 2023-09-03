Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Mila Hamil Anak Pertama, Sang Ibu Beberkan Usia Kandungannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:00 WIB
Jessica Mila Hamil Anak Pertama, Sang Ibu Beberkan Usia Kandungannya
Jessica Mila hamil anak pertama. (Foto: Instagram/@jscmila)
A
A
A

JAKARTA - Artis Jessica Mila belakangan diduga hamil anak pertamanya dengan Yakup Hasibuan. Ternyata, kabar kehamilan sang artis bukan isu semata.

Sang ibu, Magdalene Jane Baker membenarkan kehamilan sang putri. Hal itu diungkapkannya melalui panggilan video.

"Oke kalau menyebut kehamilannya Mila, kita semua bukan hanya saya ya, itu ya anugerah banget ya karena tepat waktu. Itu kan anugrah Tuhan ya kan. Jadi kita semua sangat bahagia," kata Magdalene Jane Baker dikutip dari tayangan Halo Selebriti, Sabtu (2/9/2023).

Lebih lanjut, Magdalene mengungkapkan bahwa usia kehamilan Jessica Mila kini sudah menginjak 2,5 bulan. 

"Kayaknya baru 10 minggu deh. Kemarin dia ke dokter, katanya dokter 10 minggu. Berarti itu kan sekitar dua bulanan ya, 2,5 ya," ungkap Magdalene. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
