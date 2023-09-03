Advertisement
Baim Wong Bersyukur Operasi Luka Kiano Akibat Pisau Chopper Berjalan Lancar

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |12:00 WIB
Baim Wong bersyukur operasi putranya berjalan lancar. (Foto: Instagram/@baimwong)
JAKARTA - Artis Baim Wong mengucapkan rasa syukur, karena operasi luka putra sulungnya, Kiano Tiger Wong akibat pisau chopper berjalan dengan lancar. 

Hal ini disampaikan Baim Wong melalui akun instagram pribadinya, Minggu (3/9/2023). Dia juga mengucapkan terima kasih kepada suami Tya Ariestya, Irfan Ratinggang yang menjenguk dan menemani Kiano, pasca kejadian tersebut.

"Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Sun sayang dari Kiano buat Om Irfan sweet bgt. Makasih ya bro dah nemenin Kiano,"tulis Baim Wong melalui akun instagram pribadinya.

Dengan musibah dialami putranya, suami Paula Verhoeven ini menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi dirinya sebagai orangtua. Untuk lebih teliti dan fokus dalam menjaga putranya. 

