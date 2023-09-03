Mengulik Pekerjaan Happy Asmara Sebelum jadi Biduan Dangdut

JAKARTA - Mengulik pekerjaan Happy Asmara sebelum jadi biduan dangdut. Berbeda dengan pedangdut muda lainnya, perjalanan karier pelantun Rungkad ini memang cukup berliku dan dia harus bekerja keras untuk bisa berkarya.

Happy lahir Kendari, Sulawesi Tenggara, 24 tahun silam. Dia tumbuh di bawah pengasuhan sang nenek karena ayahnya merantau ke Kalimantan. Setiap pagi, dia harus membantu sang nenek mencari rumput untuk pakan hewan.

Sejak kelas 5 SD, Happy Asmara mulai menunjukkan bakatnya di dunia tarik suara. Beranjak SMA, dia mulai kerap mengikuti berbagai festival musik dan bernyanyi di pesta pernikahan dengan genre musik Pop.

“Itu nyanyi (di nikahan) dari pagi, siang, sampai malam dikasih Rp50.000. Dapat segitu pun saya sudah senang banget,” tutur Happy Asmara saat menjadi bintang tamu OKAY BOSS, pada 9 September 20202.

Namun karena kebutuhan finansial, Happy memutuskan pindah genre musik, dari Pop ke dangdut. Namun siapa sangka, keputusan itu membawanya menjadi salah satu pedangdut muda berbahasa Jawa paling populer di Indonesia.