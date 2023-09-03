Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Pekerja Kantoran, Ricky Harun Bakal Pensiun dari Dunia Hiburan?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |08:53 WIB
Jadi Pekerja Kantoran, Ricky Harun Bakal Pensiun dari Dunia Hiburan?
Ricky Harun. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ricky Harun mengaku saat ini tengah menikmati statusnya sebagai pekerja kantoran. Bukan hanya sebagai aktor, suami Herfiza Novianti itu mengaku sudah satu tahun bekerja kantoran. 

Ricky Harun mengatakan bahwa ia sangat menikmati menjadi karyawan kantoran sebab waktunya pasti. Berbeda dengan syuting film atau sinetron yang banyak menyita waktunya di lokasi syuting.

"Iya dong enak, kerja jam 9 (pagi), pulang jam 5 (sore)" kata Ricky Harun saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2023).

"Kalau syuting kan nggak jelas pulangnya," tambah Ricky Harun. 

Namun anak dari artis Donna Harus itu tidak lantas pensiun begitu saja dari dunia entertainment yang sudah membesarkan namanya. Ia tak ingin menganggap pekerjaannya di dunia akting sebagai sampingan.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
