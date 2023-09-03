Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dewi Perssik Bawakan Lagu Rungkad di Synchronize Fest 2023, Curhat Tipis-tipis

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |23:00 WIB
Dewi Perssik Bawakan Lagu <i>Rungkad</i> di Synchronize Fest 2023, Curhat Tipis-tipis
Penampilan Dewi Perssik di Synchronize Fest 2023. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik menjadi salah satu pengisi acara di Synchronize Fest 2023 yang tampil di hari ketiga, Minggu (3/9/2023). Perempuan yang akrab disapa Depe ini tampil setelah break Adzan Maghrib.

Berdasarkan pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI), Depe naik ke atas panggung Lake Stage sekitar pukul 18.30 WIB. Kehadirannya di panggung membuat penonton ramai menyapa.

Penampilan Dewi Perssik dibuka lewat lagu, Goyang Inul, Tego Tenan hingga Geboy Mujair yang dipopulerkan Ayu Ting Ting. Lewat lagu ini, para penggemar beratnya ikut menyanyi, bergoyang, hingga membuat gemuruh di panggung Lake Stage.

"Kita goyang lagi yuk, selamat malam semuanya,"ujar Dewi Perssik di panggung Lake Stage di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2023).

Halaman:
1 2
