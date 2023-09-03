Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ridho Slank Ultah ke-50, Tiup Lilin di Panggung Synchronize Fest 2023

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:00 WIB
Ridho Slank Ultah ke-50, Tiup Lilin di Panggung Synchronize Fest 2023
Aksi panggung Slank di Synchronize Fest 2023. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Slank menjadi salah satu penampil yang dinantikan di Synchronize Fest 2023 hari ketiga, Minggu (3/9/2023). Grup band ini beraksi setelah Setia Band.

Berdasarkan pantauan, Slank naik ke panggung Dynamic Stage sekitar Pukul 15.15 WIB yang membuat para Slankers bergemuruh. Melihat penampilan dari Kaka, Bimbim, Ridho serta Abdee. 

Penampilan Slank dibuka lewat lagu, I Miss You But I Hate You, Thank You, Mars Slankers, Lorong Hitam, Cinta Kita, hingga Pahlawan Jalanan. 

Setelah membawakan lagu Pahlawan Jalanan, Kaka Slank menyapa penggemar beratnya dari atas panggung. Tak lama, ia menanyakan kabar dari penggemar beratnya, begitu setia menyaksikan aksinya diatas panggung. 

"Assalamualaikum Synchronize apa kabar, selamat sore semuanya, back lagu 1996.Thank you so much Synchronize, nggak apa-apa kalau buka baju panas," kata Kaka Slank diatas panggung Dynamic Stage, di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat Minggu (3/9/2023).

Kemudian Slank tampak antusias membawakan lagu berjudul Pahlawan, Kaka Slank menyerukan untuk tetap menjaga kedamaian. Sekaligus mengingatkan untuk saling menjaga kemerdekaan telah diperjuangkan para pahlawan di medan perang.

