HOME CELEBRITY MUSIK

Ipay Ingin Lagu Cinderella Dihapus, Buntut Polemik dengan Ian Kasela

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |19:58 WIB
Ipay Ingin Lagu <i>Cinderella</i> Dihapus, Buntut Polemik dengan Ian Kasela
Ipay ingin hapus lagu Cinderella yang dipopulerkan Radja. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rival Achmad Labbaika alias Ipay memperjuangkan lagu Cinderella yang dipopulerkan band Radja. Mengklaim itu adalah karya originalnya, Ipay berani melaporkan Ian Kasela, sang vokalis.

Mengenai keputusannya ini, Ipay tegas tidak bermaksud ingin mengambil alih lagu Cinderella untuk dibawakannya sendiri.

"Saya hanya ingin mengambil hak saya dan ingin meluruskan kebenaran dan hukum,"ujar Ipay saat ditemui di SPKT Polda Metro Jaya baru-baru ini.

Ipay lantas mengungkapkan keinginannya untuk meniadakan lagu Cinderella tersebut. Ia kecewa karena menilai sang vokalis membawakan lagu ciptaannya tanpa meminta izin.

1 2
