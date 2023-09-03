Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Persiapan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Tinggal Menghitung Hari!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |18:20 WIB
Intip Persiapan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Tinggal Menghitung Hari!
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – MNC Media & Entertainment mempersembahkan festival konser terbesar berstandar kelas dunia LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’ 2023 pada 8 - 9 September 2023. Bintang K-Pop serta Tanah Air siap meramaikan line up LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’.

Festival musik ini diselenggarakan di Lido Music & Art Center. Executive Chairman MNC Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Minggu (03/09/2023), membocorkan persiapkan LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’.

“Are You Ready for The Experience LMACers? D-5 menuju LMAC Music ForAll Fest nih! Event festival konser pertama yang akan diadakan di Lido Music & Arts Center, KEK MNC Lido City, Bogor," ujar Hary.

"Penasaran gak sih sama venuenya ?Panggungnya? Suasana siang maupun malam harinya nanti? Ini dia sneak peek venuenya. Sampai ketemu tanggal 8-9 September 2023 di Lido Music & Arts Center ya!," Sambunvnya.

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 menghadirkan biggest K-pop stars, Taeyang, The Rose, Secret Number, dan Apink. LMAC MUSIC FORALL FEST juga dimeriahkan musisi Indonesia papan atas, Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
