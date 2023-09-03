Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Saksikan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Bertabur Bintang K-Pop

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |17:22 WIB
Saksikan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Bertabur Bintang K-Pop
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Pencinta musik akan dimanjakan oleh sajian MNC Media & Entertainment yang mempersembahkan festival konser terbesar berstandar kelas dunia LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 pada 8 - 9 September 2023.

Bintang K-Pop serta Tanah Air siap meramaikan line up LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’. Festival musik ini diselenggarakan di Lido Music & Art Center.

“Music Festival Pertama Indonesia, dengan konsep mirip seperti Coachella Valley Music and Arts Festival di California. Diselenggarakan di Lido Music & Arts Center (LMAC), di KEK Lido, Bogor, sekaligus peluncuran perdana LMAC. Congrats Pak Noersing & Team,” ujar Executive Chairman MNC Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Minggu (03/09/2023).

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 menghadirkan biggest K-pop stars, Taeyang, The Rose, Secret Number, dan Apink. LMAC MUSIC FORALL FEST juga dimeriahkan musisi Indonesia papan atas, Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.

