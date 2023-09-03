Saksikan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Bertabur Bintang K-Pop

JAKARTA – Pencinta musik akan dimanjakan oleh sajian MNC Media & Entertainment yang mempersembahkan festival konser terbesar berstandar kelas dunia LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 pada 8 - 9 September 2023.
Bintang K-Pop serta Tanah Air siap meramaikan line up LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’. Festival musik ini diselenggarakan di Lido Music & Art Center.
“Music Festival Pertama Indonesia, dengan konsep mirip seperti Coachella Valley Music and Arts Festival di California. Diselenggarakan di Lido Music & Arts Center (LMAC), di KEK Lido, Bogor, sekaligus peluncuran perdana LMAC. Congrats Pak Noersing & Team,” ujar Executive Chairman MNC Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Minggu (03/09/2023).
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 menghadirkan biggest K-pop stars, Taeyang, The Rose, Secret Number, dan Apink. LMAC MUSIC FORALL FEST juga dimeriahkan musisi Indonesia papan atas, Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.