Saksikan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Bertabur Bintang K-Pop

JAKARTA – Pencinta musik akan dimanjakan oleh sajian MNC Media & Entertainment yang mempersembahkan festival konser terbesar berstandar kelas dunia LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 pada 8 - 9 September 2023.

Bintang K-Pop serta Tanah Air siap meramaikan line up LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’. Festival musik ini diselenggarakan di Lido Music & Art Center.

BACA JUGA: Cara Mudah ke LMAC Music ForAll Fest 2023 Pakai Kendaraan Pribadi dan Transportasi Umum

“Music Festival Pertama Indonesia, dengan konsep mirip seperti Coachella Valley Music and Arts Festival di California. Diselenggarakan di Lido Music & Arts Center (LMAC), di KEK Lido, Bogor, sekaligus peluncuran perdana LMAC. Congrats Pak Noersing & Team,” ujar Executive Chairman MNC Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Minggu (03/09/2023).

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 menghadirkan biggest K-pop stars, Taeyang, The Rose, Secret Number, dan Apink. LMAC MUSIC FORALL FEST juga dimeriahkan musisi Indonesia papan atas, Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.