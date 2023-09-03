Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dewa 19 Siap Gelar Tur Soematra, Konser di 3 Titik

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |17:00 WIB
Dewa 19 Siap Gelar Tur Soematra, Konser di 3 Titik
Dewa 19 siap gelar tur Soematera di tiga titik. (Foto: Instagram/@ahmaddhaniofficial)
JAKARTA - Grup band Dewa 19 siap kembali menghadirkan konser untuk para Baladewa Tanah Air. Kali ini lewat Tur Soematra Konser Pesta Rakyat Spektakuler Dewa 19.

Konser ini akan digelar di tiga titik di Pulau Sumatera, yakni Medan (10 November 2023), Pangkal Pinang (18 November 2023) dan Lampung (22 Desember 2023). Bersama Alpha Kreatif Entertainment, Dewa 19 menjanjikan penampilan yang tak kalah spektakuler dengan tur di kota lainnya.

Nantinya, konser Dewa 19 ini bakal menghadirkan karya-karya monumental dari grup musik legendaris asal Surabaya, Jawa Timur ini selama tiga dekade. Sekaligus menghidupkan nostalgia era 1980 hingga 2000-an dengan penampilan berbagai musisi legendaris.

Tidak hanya Dewa 19, ada juga deretan musisi ternama Republik Cinta Management (RCM) yang akan menghibur Baladewa. Di antaranya adalah Virzha, Ello, Andra & The Backbone, dan juga The Lucky Laki.

Bila berminat menyaksikan aksi Ahmad Dhani cs dengan lagu-lagu hitsnya, Anda bisa membeli tiketnya mulai 4 September 2023 melalui website resmi dewatiket.id. Ikuti terus sosial media kami di @dewatiket.id.

(ltb)

