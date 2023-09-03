Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023: Siap Bertemu Taeyang dalam Hitungan Hari!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:30 WIB
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023: Siap Bertemu Taeyang dalam Hitungan Hari!
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Konser LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 dari MNC Media & Entertainment sebentar lagi dapat dinikmati. Acara ini akan digelar pada 8-9 September 3023 di Lido Music & Art Center, Bogor.

Siap-siap bertemu dengan Taeyang, idol k-pop yang sudah merintis kariernya sejak 2006. Baru-baru ini, ia merilis EP teranyar bertajuk 'Down to Earth' yang salah satu lagunya berkolaborasi dengan member BLACKPINK, yakni Shoong!

Idol K-pop legendaris ketiga, Apink juga akan memeriahkan acara. Dijamin, penonton LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 akan terhanyut dengan aksi para pelantun NoNoNo dan Mr. Chu ini.

Secret Number juga hadir sebagai line up yang patut ditunggu. Grup idol yang debut pada 2020 ini menjadi perwakilan dari generasi K-pop star keempat yang siap menguncang panggung LMAC MUSIC FORALL FEST.

Melengkapi penampilan dari berbagai genre dari K-pop Star, LMAC MUSIC FORALL FEST akan ajak The Rose band internasional dari Korea untuk nemenin kalian semua teriak-teriak dengan lagu dan iringan instrumen musik yang dimainkan oleh para membernya sendiri loh!.

Tidak hanya dari K-pop Star, kalian akan disajikan juga penampilan dari artis-artis kebanggaan tanah air kita! Ada band legendaris GIGI, Maliq & D’Essentials, dan Fourtwnty yang akan ajak kalian sing along bareng. Engga cuman band legendaris, ada Mahalini dan Rizky Febian juga yang akan menambah kelengkapan penampilan buat kalian kawula muda.

