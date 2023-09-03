BLACKPINK Jadi Artis K-Pop dengan Nominasi Terbanyak di MTV VMA 2023

LOS ANGELES - MTV Video Music Awards 2023 merilis empat kategori nominasi bagian kedua, pada 1 September 2023. Kategori tersebut adalah Group of the Year, Album of the Year, Song of Summer, dan Show of the Summer.
Kategori Song of Summer diisi oleh tiga lagu K-Pop: Seven (Jungkook BTS), Do It Like That (Latto, TXT, dan Jonas Brothers), serta Cupid (FIFTY FIFTY). Sementara BLACKPINK masuk kategori Show of the Summer berkat tur dunia mereka, ‘BORN PINK’.
Sementara di kategori Group of the Year, ada lima grup K-Pop yang masuk: BLACKPINK, SEVENTEEN, TXT, NewJeans, dan FIFTY FIFTY. Tahun ini, BLACKPINK menjadi grup K-Pop dengan nominasi terbanyak dalam MTV VMA 2023.
Tak hanya dua nominasi di atas, Jennie cs juga masuk dalam empat kategori lain: Best Choreography, Best Art Direction, Best Editing, dan Best K-Pop lewat lagu terbaru mereka, Pink Venom.
Sementara TXT, masuk dalam empat kategori, termasuk Song of Summer, Group of the Year, Push Performance of the Year dan Best K-Pop. Di lain pihak, SEVENTEEN dan FIFTY FIFTY masing-masing masuk dalam dua kategori, Group of the Year dan Best K-Pop.