Nanti Malam, Artis Ibu Kota Bakal Goyang Alun-Alun Reksogati

JAKARTA - Road to Kilau Raya (RTKR), untuk kedua kalinya hadir lagi untuk menghibur warga Kabupaten Madiun Sabtu, 2 September 2023 live dari Alun-alun Reksogati Caruban, Madiun pukul 21.00 WIB. MNCTV menghadirkan sederet artis papan atas siap untuk menggemparkan Kabupaten Madiun.

Banyak penyanyi top yang kerap tampil di layar MNCTV akan hadir di panggung RTKR Madiun, mereka ialah Inul Daratista, Matta, Happy Asmara, Jihan Audy, Dara Ayu, Dara Fu, Dike Sabrina, Wahidarjo, Wandra, Mala Agatha, Nayunda, Kiky Primadona, Fara Ambyar, Icha Christy, Nabila Gomez, David Chandra, dan aksi menegangkan dari Limbad.

RTKR jogetin Madiun akan dilaksanakan di Alun-alun Reksogati Caruban, Kab Madiun sejak jam 07.00 pagi. Dari senam zumba beserta pembagian doorprize, lomba mewarnai, hias tumpeng, perform budaya, pawai artis dan game-game seru yang dapat diikuti oleh warga kab. Madiun dan sekitarnya.

Ayo Ramaikan malam puncak RTKR jogetin Madiun mulai pukul 18.30 di Alun-alun Reksogati Caruban, Kab Madiun pada Sabtu, 2 September 2023.

