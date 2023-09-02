Animasi BIMA S Hangatkan Minggu Pagi dengan Episode The Blacksmith

JAKARTA - Episode The Blacksmith BIMA S siap tayang di MNCTV, pada 3 September 2023. Mengusung genre laga dan petualangan, animasi ini berkisah tentang petualangan Satria dalam mengumpulkan kekuatan tujuh matrix.

Episode The Blacksmith bercerita tentang pesawat Infernus yang semakin mendekat. Satria dan teman-temannya tidak punya banyak waktu dan harus bergegas menemukan suku Avoca terakhir untuk memperbaiki Pedang Api.

Di tengah perjalanan, Satria dan teman-temannya bertemu dengan kakek misterius yang sengaja menghalang-halangi misi mereka. Siapa kakek tersebut dan apakah perjalanan Satria beserta teman-temannya akan berhasil?

Kisah lengkap perjalanan Satria mencari suku Avoca terakhir dalam animasi BIMA S bisa ditonton di MNCTV, pada 3 September 2023, pukul 11.30 WIB.

Serial animasi BIMA S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, yang disuguhkan dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.