HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andrea Tanzil Tak Suka Hal Berbau Girly, Ini Sebabnya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |02:06 WIB
Andrea Tanzil Tak Suka Hal Berbau Girly, Ini Sebabnya
Andrea Tanzil (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Andrea Tanzil ternyata mengaku nggak begitu suka dengan sesuatu yang terlalu girly. Maka dari itu, dirinya juga tak terlalu mengikuti kehebohan Barbie yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu.

Andrea justru menyukai hal-hal yang maskulin, salah satunya adalah Buzz Lightyear, tokoh fenomenal yang melekat pada anak kecil dalam film Toy Story. Senang dengan berbagai suguhan dari Disney, ia nggak sadar kalau ceritanya bagus.

Andrea Tanzil

“Aku taunya gambarnya lucu-lucu dan lagunya enak-enak banget,” ungkapnya. Ia mengaku dikenalin dengan film kartun oleh Ibunya. “Dari Mickey, Donald Duck, Winne the Pooh sampai Cinderella, Snow White. Ketika sepupu dan teman-teman mulai ngumpulin mainan atau merchandisenya, aku nggak terlalu tertarik, aku malah minta cariin lagu-lagunya,” lanjutnya tertawa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
