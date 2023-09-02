Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Angie Zelena Sempat Menjadi Atlet Ice Skating

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |01:30 WIB
Cerita Angie Zelena Sempat Menjadi Atlet Ice Skating
Angie Zelena (Foto: Ist)
JAKARTA - Penyanyi Angie Zelena tengah merintis karier di belantika musik Indonesia. Angie Zelena baru saja merilis single terbarunya berjudul Cinta Lelaki.

Sebelum memutuskan menjadi penyanyi, Angie ternyata sempat mendalami dunia ice skating. Angie juga membagikan kisahnya pertama kali mengenal ice skating. Bukan karena tren, tapi karena berangkat dari hal-hal yang berkaitan dengan performing arts.

“Dulu aku suka banget sama performing arts. Apapun yang berkaitan ada musiknya, dance, ballet, tarian seni aku suka banget. Dan karena saat itu aku merasa ice skating tuh satu-satunya olahraga yang menyenangkan, karena bikin aku banyak gerak dan performing arts juga,” ujar Angie Zelena.

 Cerita Angie Zelena Sempat Menjadi Atlet Ice Skating

Bukan hanya sekadar suka, Angie bahkan mengikuti pelatihan hingga masuk kompetisi internasional. “Aku merasa ice skating itu hiburan banget untuk aku di luar musik, ikut kompetisi juga aku sangat semangat sekali. Sudah beberapa kali juga ikut kompetisi ice skating tingkat internasional, dan menurut aku itu suatu kebanggaan untuk aku,” lanjutnya.

Jauh sebelum itu, ia mengaku mengawali perjalanannya dalam menggeluti hobi ini karena ketertarikannya untuk ikut kursusnya. “Dulu aku iseng ice skating di mall, dan tiba-tiba tertarik ikut kursusnya. Akhirnya coba ikut dan akhirnya menjadi kegiatan aku bertahun-tahun untuk menjadi figure skater, tentunya sama coach profesional dari sana,” jelas Angie, yang ternyata merupakan skater di dataran es.

Berbicara tentang ice skating. Selama bertahun-tahun, tentu memiliki banyak kenangan yang nggak terlupakan. Begitupun dengan Angie, yang sudah melalui pahit manisnya perjalanan menjadi figure skater. “Banyak kejadian yang nggak bisa dilupakan selama ice skating, terutama sama teman-teman dan coach aku ya. Dari yang senang sampai sedih,”

