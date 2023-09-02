Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zaskia Adya Mecca Kaget, Biaya Operasi Usus Buntu Anaknya Tembus Ratusan Juta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |21:01 WIB
Zaskia Adya Mecca Kaget, Biaya Operasi Usus Buntu Anaknya Tembus Ratusan Juta
Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo (Foto: IG Zaskia)
JAKARTA - Zaskia Adya Mecca datang dengan kabar tak mengenakan. Melalui media sosial pribadinya, istri dari Hanung Bramantyo ini mengabarkan anak keduanya Kala Madali Bramantyo baru saja menjalani operasi usus buntu.

Dalam postingan itu dia bercerita awal kejadiannya ketika sang anak sejak beberapa hari terakhir tidak sekolah dan perutnya terasa sakit. Namun perempuan yang akrab disapa Ia ini hanya meminta anaknya untuk istirahat karena diduga hanya sakit maag atau masuk angin.

"Karena dia si paling strong, walau sakit masih cool dan nggak drama. Aku tetap sibuk kerja kesana sini, kasih Kala obat tapi emang nggak terlalu khawatir," tulisnya seperti dikutip dari Instagram @zaskiaadyamecca, Sabtu (2/9/2023).

Zaskia Adya Mecca Kaget, Biaya Operasi Usus Buntu Anaknya Tembus Ratusan Juta

Sampai akhirnya pada Jumat pagi kemarin Kala masih mengeluh sakit dan minta dibawa ke dokter. Saat dilakukan pemeriksaan USG dan rontgen, Zaskia kaget karena Kala mengidap usus buntu.

"Jujur guilty banget ngerasa kesantaian, dia usus buntu dari Selasa aku baru ngeh jumat," tambahnya.

Zaskia cerita saat anaknya akan melakukan tindakan operasi dia kaget biayanya sangat mahal. Bahkan sang suami sempat meminta untuk pindah ke rumah sakit.

"Ditawari dua pilihan, laparoscopy sekitar Rp120 jutaan dan konvensional Rp80 jutaan. Syok. Anak udah diinfus persiapan operasi masa mau pindah, udah tenang ada asuransi ko insyaa Allah nggak seberat itu bayarnya kalo ada selisih. Zamanku usus buntu cuma Rp7,5 juta, itu tahun berapa," terangnya.

