Sibuk Promo Film, Boris Bokir Ogah Bahas Perceraian

JAKARTA - Boris Bokir masih saja menghindar saat ditanya mengenai keputusannya untuk bercerai dari istrinya, Irma Purba. Sampai saat ini bintang film Ngeri-Ngeri Sedap itu belum memberikan penjelasan mengenai alasan di balik keputusannya itu serta waktu pasti kapan dirinya dan Irma Purba resmi bercerai.

Boris Bokir selalu saja memilih bungkam dan mengalihkan pembicaraan. Saat kembali ditanya mengenai perceraiannya ditengah pembahasan soal film terbarunya, Boris berdalih jika hal itu tak ada hubungannya dengan film yang akan dibintanginya. Sehingga ia tak perlu menjawabnya.

"Nggak masuk promo (film) kalau soal itu," ujar Boris Bokir sembari tertawa saat dijumpai di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Ketika ditanya mengenai support systemnya di tengah kesendiriannya itu, lagi-lagi Boris tak ingin membahasnya lebih jauh yang bersinggungan dengan urusan rumah tangganya. Ia menyebut saat ini dukungan penuh didapat dari sang ibu serta rekan-rekannya di Stand Up Comedy.

Ditambah lagi dua tahun belakangan ini ia tergabung dalam podcast Agak Laen bersama Indra Jegel, Bene Dion dan Oki Rengga. Sehingga keempatnya selalu saling mendukung satu sama lain.

"Support systemnya sangat baik, kontak mamak. Temen-temen semua dukung. Support system-nya kami berempat ya kami berempat, saling mendukung satu sama lain. Sama temen-temen stand up," ujar Boris Bokir.

Seperti yang diketahui, rumor mengenai kandasnya rumah tangga Boris Bokir dan Irma Purba bermula dari Boris Bokir sendiri yang keceplosan menyebut Irma Purba sebagai mantan istri di salah satu tayangan. Tentu saja netizen geger usai mendengar pernyataan Boris.

