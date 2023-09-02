Jennifer Coppen Ungkap Rasa Bahagianya Punya Pasangan seperti Dali

JAKARTA – Jennifer Coppen diketahui telah dikaruniai seorang putri cantik bernama Kamari Sky Wassink. Lahiran dengan proses caesar, Jennifer yang ditemani sang suami pun terus mengungkapkan rasa bahagianya.

Lewat akun TikToknya, wanita keturunan Belanda itu juga nampak aktif mengunggah segudang aktivitasnya yang kini disibukan menjadi seorang ibu pun tidak lupa, dirinya juga mengungkapkan rasa syukur karena telah mempunyai suami yang begitu pengertian kepadanya, hingga tanpa malu dan gengsi membantu Jennifer untuk mengurus Si Kecil.

“Bersyukur memilikimu di hidupku anak kita adalah anak paling beruntung mempunyai papa seperti kamu,” tulis Jennifer, dikutip dalam TikToknya @jennifer.coppen, Sabtu (2/9/2023).

Meskipun sering kali tidak terlihat kamera saat sedang membantu Jennifer, Dali yang diduga cuek itu pun ternyata mempunyai sifat yang manis. Di saat Jennifer menunjukkan semua hal yang ia telah lakukan untuk membantu Jennifer agar tidak kerepotan, dengan memperlihatkan raut wajah yang tulus, Dali nampak begitu menjadi sosok penyayang.

Hal itulah yang membuat Jennifer begitu beruntung mempunyai pasangan seperti Dali. Sehingga dirinya merasa terbantu di saat menjadi ibu muda.

