iNews Media Group Hadirkan Informasi Terbaik

JAKARTA – iNews Media Group telah resmi diluncurkan pada Kamis 31 Agustus 2023. Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yakin iNews menjadi pendamping yang baik bagi masyarakat Indonesia dalam menyajikan news dalam berbagai bentuk.

“Meluncurkan iNews Media Group; The Largest Integrated News, Sport and Newstainment di Indonesia dan Asia Tenggara. Pemberitaan multiplatform: Televisi, portal berita online, radio dan media sosial,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (2/9/2023).

iNews Media Group memiliki Average Audience Share pemberitaan di 4 televisi free-to-air, yaitu: iNews, RCTI, GTV, MNCTV secara kumulatif sebesar 26,4%. Dengan highest audience share mencapai 56,3% dari seluruh penduduk Indonesia, serta average audience share dari pay channel atau TV berlangganan sebesar 17,3%.

“Total keduanya mencakup 70 persen lebih penduduk Indonesia. Portal berita: iNews, Sindonews, IDX Channel, Celebrities, Sportstars dan Okezone memiliki 60 juta unique viewers per bulan,”imbuhnya.

Hary menambahkan, di media sosial, iNews Media Group memiliki 53,4 juta subscriber/followers dengan 300 juta views per month dan lifetimes views mencapai 8,9 miliar.

“Profil dari masyarakat masing-masing platform berbeda-beda, kalau TV itu lebih ke family biasanya, karena pakai TV set. Streaming lebih ke anak muda, portal lebih yang serius, social media lebih ke anak muda. Jadi, tujuan kami itu supaya bisa menjangkau seluruh basis pemirsa, keluarga yang serius di kantor atau pun juga anak-anak muda,” jelas Hary.

“Jadi, ini kurang lebih profil dari iNews Media Group. Jadi, sekarang dijadikan satu. Kantornya di sini juga, jadi datang ke sini semua ter-cover: Free-to-air TV, linear pay channel, portal, social media, radio, streaming. Semua ada di sini, dan ini gedung juga miliknya iNews Media Group.”