HOT GOSSIP

Bahagia, Indah Permatasari dan Arie Kriting Rayakan Ulang Tahun Anaknya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |17:07 WIB
Bahagia, Indah Permatasari dan Arie Kriting Rayakan Ulang Tahun Anaknya
Ultah pertama anak Arie Kriting dan Indah Permatasari (Foto: IG Indah)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah huru-hara dengan Nursyah, Indah Permatasari dan Arie Kriting baru saja merayakan ulang tahun pertama anaknya pada Jumat 1 September 2023. Keduanya terlihat bahagia putra semata wayangnya kini telah tumbuh dengan sehat hingga menginjak satu tahun.

Indah Permatasari dan Arie Kriting merayakan ulang tahun sang anak di rumah dengan konsep baby shark dengan perpaduan warna kuning dan biru. Terlihat di sana terdapat hiasan berupa balon-balon bergambar baby shark. Ada pula papan dekorasi yang menandakan perayaan ulang tahun anak Indah Permatasari dan Arie Kriting.

“Roti sobek (panggilan sayang untuk anak Indah dan Arie) sudah 1 tahun ciyee,” bunyi tulisan yang ada di papan dekorasi, dikutip dari Instagram @indahpermatas, Sabtu (2/9/2023).



Tidak hanya sampai di situ, kue ulang tahunnya yang berbentuk lingkaran dan berwarna biru laut pun didekorasi dengan gambar-gambar baby shark yang sangat menggemaskan. Di atas kue tersebut pun terdapat lilin yang menjulang tinggi. Namun, anak lelaki yang akrab disapa adik bayi ini tentu belum bisa meniup api pada lilin tersebut sendirian. Jadi, dengan sigap Indah dan Arie membantunya.

Di samping itu, acara ini pun dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat yang menambah kemeriahan dan kebahagiaan ulang tahun pertama anak Indah Permatasari dan Arie Kriting.

Salah satu sosok paling spesial yang hadir dalam acara tersebut adalah orangtua Arie Kriting. Keduanya langsung merayakan ulang tahun sang cucu setelah pulang dari umroh beberapa waktu lalu. Di sana ada pula saudara-saudara dekat dan rekan kerja Arie dan Indah. Sayangnya, Nursyah, ibu dari Indah Permatasari tidak terlihat dalam acara tersebut.

Seperti ibu lainnya, Indah Permatasari pun memberikan doa spesial di acara ulang tahun putranya.

“Selamat anakku, sudah satu tahun terlahir di bumi ini. Semoga ada banyak tahun untuk kamu bertumbuh, banyak hal baik dan kebahagiaan yang terlahir di dalam jiwa kamu. Yang ulang tahun bayi, tapi tamunya orang tua semua, maaf ya Nak,” tuli Indah Permatasari dalam caption Instagram pribadinya.

